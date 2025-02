Momento fofura: Filho de meia comanda torcida do Vitória após triunfo; veja

Classificação e jogos Baiano

O Vitória bateu o Porto por 2 a 1 e manteve não só a liderança do Baianão, agora com 15 pontos, mas também a invencibilidade na temporada 2025. São nove jogos, com cinco vitórias e quatro empates.

O Leão volta ao Barradão na próxima terça-feira (11), quando recebe o Ferroviário pela Copa do Nordeste, às 19h (de Brasília).