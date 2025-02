Memphis projeta clássico com Santos: 'Estou animado para enfrentar Neymar'

Nós [Neymar e eu] falamos sobre jogar. Todo mundo quer ver esse jogo. No fim, é um clássico, queremos ganhar. Estou muito animado para enfrentar o Neymar. Sei da qualidade dele, da importância dele para o futebol. Sei que o Neymar é bom para o Brasil. Hoje mesmo falei com ele sobre jogar aqui e sobre jogar no calor de 30ºC.

Memphis, em entrevista à TNT Sports

Classificação e jogos Paulista

Caixinha pode sacar Neymar do clássico e frustrar Memphis. Na coletiva após o empate com o Novorizontino, o técnico português não garantiu que o camisa 10 santista entre em campo no meio da semana. Ele disse que preservar o jogador e evitar nova lesão é "importante para o futebol brasileiro".