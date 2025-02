Roger Machado reclama da arbitragem após empate: 'falência do sistema'

Penso que minha expulsão não mexeu nos atletas em campo, mas a escolha do critério que a arbitragem adotou deixou o clássico tenso. O árbitro nitidamente escolheu fazer as vezes da casa. Amarelou o Vitão com 10 minutos de jogo e depois, em um lance muito similar, não optou pelo mesmo critério. O que gerou a expulsão do meu auxiliar e a minha saída. Regra que aceitamos, mas não concordamos. [...] Especifica o árbitro da partida, fala de características, mas ele [Rafael Klein] fugiu 100% das características. Nos pegou de surpresa pelo estilo e critério que adotou

Classificação e jogos Gaúcho

Além da expulsão, a partida contou com um pênalti para o Grêmio, marcado com auxílio do VAR. No segundo tempo, Cristaldo cobrou falta e a bola bateu na mão de Wanderson. O árbitro Rafale Klein deixou o jogo seguir, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo e, na sequência, marcou a penalidade, convertida por Braithwaite

Inter tem a melhor campanha geral do Gaúchão e lidera o Grupo B com 14 pontos. Já o Grêmio é o primeiro colocado da chave A, como 11 pontos.