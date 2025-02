Incêndio do Ninho: Flamengo tem aproximação com famílias e homenagens

Muitas famílias não moram no Rio de Janeiro e duas estiveram presentes no Ninho. Os pais de Bernardo Pisetta e Cristian Esmério, os últimos a fazerem acordo com o Flamengo, foram presencialmente. A cerimônia foi transmitida online para os outros.

No Fla-Flu, mais homenagens. Os jogadores entraram em campo com um patch que dizia "nossos 10". Filipe Luís e Léo Pereira falaram sobre o tema após o clássico.

É um dia triste. Sabemos do sonho que esses meninos e famílias tinham. Já tivemos a idade deles e tenho comigo que eles dariam de tudo para estar no Maracanã hoje vestindo o manto e representando suas famílias. Hoje jogamos por nós e por eles. Léo Pereira

É uma data que temos que lembrar. Eu jamais vou esquecer. Não estava aqui, mas sinto a presença desses meninos no Ninho. Hoje de manhã falei com dois pais, do Bernardo e do Cristian, e há uma conexão. É importante que eles sejam lembrados. É importante saber que o clube lembra desse assunto. Não podemos esquecer. Os meninos vieram aqui atrás de um sonho e não saíram. É muito triste. A torcida sempre lembra e é importante. Filipe Luís

A torcida foi quem promoveu mais ações. O canto especial para os garotos do Ninho foi entoado antes de a bola rolar e também no minuto 10. Bandeirões com os rostos de cada um dos meninos também foram hasteados durante toda a partida.

O Flamengo da Gente, movimento de torcedores, fez novamente uma panfletagem com reivindicações. Eles pedem acolhimento das famílias, instituir o dia 8 de fevereiro como "Dia da memória rubro-negra" sem jogos oficiais, um memorial no Ninho do Urubu e também no museu da Gávea, apuração interna de responsáveis, colaboração com o poder público e acordo judicial com o vigia Benedito Ferreira.