Garro volta ao Corinthians ainda mais desejado e 'renovado' após drama

Dupla caiu de rendimento sem Garro. Ao lado do argentino, Memphis e Yuri Alberto decolaram na reta final de 2024 — os três participaram de 91% dos gols anotados desde a formação do trio. Em 2025, no entanto, os dois têm sofrido mais para encontrar o caminho do gol, individualmente ou jogando juntos. A única vez em que participaram de um tento foi justamente contra o Palmeiras, na última rodada, quando o holandês serviu o camisa 9.

Garro volta em um confronto importante. Corinthians e São Bernardo disputam rodada a rodada a liderança geral do Paulistão. O Timão é o líder, com 19 pontos, e o Bernô aparece logo atrás, com 16. Além disso, se empatar com o time do ABC, a equipe comandada por Ramón Díaz já se garantirá nas quartas de final.

Garro viveu drama em janeiro. O argentino se envolveu em um acidente automobilístico que terminou com a morte do motociclista Nicolás Chiaraviglio no dia 4 de janeiro, na Argentina, quando voltava da comemoração do seu aniversário.

O jogador foi detido, mas acabou liberado e voltou ao Brasil. Garro teve presença de álcool constatada no sangue e foi indiciado por homicídio culposo. Ele, no entanto, foi liberado para voltar ao Brasil — o processo ainda corre na Argentina.

A volta teve novo problema. O Corinthians decidiu tratar uma tendinopatia patelar que Garro adquiriu no joelho direito. O tratamento durou praticamente todo o mês de janeiro e afastou o jogador dos primeiros jogos da temporada.