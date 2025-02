Gabigol é expulso com menos de meia hora no clássico Cruzeiro x Atlético-MG

O atacante Gabigol foi expulso com pouco menos de meia hora, ainda no primeiro tempo do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, neste domingo (9), pelo Campeonato Mineiro.

O que aconteceu

O cartão vermelho a Gabigol foi mostrado depois de atingir o rosto do zagueiro Lyanco com o braço na tentativa de pressionar um passe do defensor rival.

Inicialmente, o árbitro Felipe Fernandes de Lima tinha mostrado cartão amarelo. Mas ele mudou a decisão após intervenção do VAR.