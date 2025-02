Flamengo evita forçar elenco e sofre com 'pedra no sapato' de Filipe Luis

O Flamengo vinha de uma sequência positiva, mas não conseguiu se encontrar e fez jogo tecnicamente abaixo com o Fluminense.

Com desfalques importantes, o técnico Filipe Luís prometeu que não vai sacrificar ninguém em nome do Campeonato Carioca, diferente do que aconteceu na temporada passada. No entanto, ele segue com uma "pedra no sapato".

O que aconteceu

De la Cruz e Arrascaeta sequer foram relacionados. Os dois treinaram no sábado (08) e vão fazer atividades também no domingo (quando o resto do time folga), seguindo uma programação de controle de carga.