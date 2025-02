Ex-babá de filho de Neymar fatura alto como esteticista na Espanha

A mineira Rosania Nunes, 53 anos, viu sua vida mudar completamente quando aceitou o desafio de ser babá na Espanha. Dos 12 anos de profissão, 9 foram dedicados exclusivamente em cuidar de uma criança, que ao nascer, já era notícia na imprensa mundial: Davi Lucca.

O menino, hoje com 13 anos, é filho de Carol Dantas com o jogador Neymar. "Minha relação com Carol e Davi é fenomenal. Pelo menos uma vez ao mês vou até eles, me hospedo na casa deles, durmo na mesma cama com Davi e Valentin (filho de 5 anos do segundo casamento de Carol, com Vinicius Martinez)".