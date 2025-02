'Derrota é culpa minha', diz Gabigol sobre expulsão no Cruzeiro x Galo

Expulso, Gabigol se colocou como responsável pela derrota do Cruzeiro no clássico contra o Atlético-MG, neste domingo, por 2 a 0. O atacante levou vermelho direto por atingir a cabeça de Lyanco com o braço, ainda aos 29 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Hulk fez os dois gols do jogo.

"Foi um lance claro. Não sou um cara maldoso. Tentei dar um tranco, mas a cabeça estava baixa, acabou pegando realmente o cotovelo. No VAR a imagem fica ainda mais feia do que aconteceu. No 11 contra 11, eu imaginava em campo que as coisas iam acontecer, a gente dominava, tinha a bola, tinha certeza que a gente ia ganhar", disse Gabigol.