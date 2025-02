De artilheiro a não relacionado: o que acontece com Flaco no Palmeiras?

Flaco López fechou o ano passado em alta no Palmeiras: disputou 61 dos 67 jogos da equipe em 2024 e foi o artilheiro do clube no ano com 22 gols marcados. No entanto, neste início de temporada foi até cortado do banco de reservas por Abel Ferreira.

O que aconteceu

Cirurgia no nariz e reapresentação abaixo da forma ideal explicam ausência de Flaco López até entre os reservas. O argentino de 24 anos precisou usar uma máscara protetora para correção do desvio de septo e, na avaliação de Abel, o atacante mais atrapalhava do que ajudava atuando de máscara. Ainda de acordo com Abel, Flaco perdeu cinco quilos de massa durante as férias.