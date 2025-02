Atlético-MG vence o Cruzeiro com gols de Hulk e expulsão de Gabigol

É que minutos antes, o zagueiro do Atlético-MG passou impune depois de pisar no braço de Dudu. O meia do Cruzeiro estava no chão após uma disputa de bola, e o defensor atleticano o atingiu. Dudu logo se irritou:

Não faz isso! Você é um babaca!, disse Dudu.

Ah, você botou a mão!, rebateu Lyanco.

Como Lyanco participou do lance do cartão vermelho de Gabigol, a diretoria do Cruzeiro se irritou ainda mais. Durante o intervalo, o diretor de futebol, Alexandre Mattos, foi flagrado nos corredores do estádio tentando protestar em direção aos árbitros.

Gabigol lamenta jogada durante clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG Imagem: Fernando Moreno/AGIF

O que determinou a vitória do Galo

Quando foi expulso, Gabigol tinha sido, até ali, responsável pelo lance mais perigoso do jogo. Ele recebeu ótimo passe de Marquinhos na área, finalizou de primeira, mas sem muita força. Everson fez boa defesa.