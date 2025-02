Corinthians desencanta no fim, bate São Bernardo e se garante nas quartas

Raniele, do Corinthians, e Léo Jabá, do São Bernardo, disputam a bola em duelo do Paulistão Imagem: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Apesar de seguir dominante, o Corinthians foi menos perigoso na segunda etapa. As propostas de jogo não mudaram, e os donos da casa seguiram mais tempo no campo de ataque. No entanto, a marcação do São Bernardo funcionou bem, anulando as principais investidas do Timão. Por outro lado, o Bernô também não conseguiu boas ações ofensivas.

Quando o jogo parecia definido, o Corinthians desencantou. Já nos acréscimos, Memphis mostrou seu poder de decisão. Ele construiu a jogada do gol de Romero, e ainda marcou o gol que fechou o placar.

Um gol importante, que dá a classificação. Feliz pela atuação. A gente já merecia abrir o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, à la Corinthians, a gente conseguiu fazer os gols

Romero

Gols e principais lances

Para fora! Aos 8', Martínez deu passe muito forte, mas Pedro Raul dominou a bola com estilo e ficou cara a cara com o goleiro. Ele tentou o drible, mas a marcação chegou e tocou para fora. A bola passou muito perto do gol.