Classificação antecipada não mudará planejamento do Corinthians

Desempenho ruim nos clássicos: Não muda a nossa avaliação [perder o clássico]. Sempre queremos jogar bem o clássico, mas não deu. Há muitos fatores que definem. Queremos ganhar não só os clássicos, mas todos os jogos. Todos são importantes. Temos mais uma chance, mas desta vez é em casa. E em casa é diferente. É outra energia.

Possível duelo com Neymar: Sabemos da importância do Neymar, da classe. É um dos melhores do mundo. Mas não muda nada. A gente joga pelo Corinthians. Não podemos dar espaço, mas o trabalho é 11 contra 11, e Corinthians contra Santos. Temos a responsabilidade de vencer todos os jogos. Estamos felizes de ter um ídolo mundial no futebol brasileiro.