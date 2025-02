Madureira vence, e Botafogo perde a chance de ultrapassar rivais no Carioca

O time alvinegro teve uma escalação bem mexida, principalmente pelas lesões na última rodada. Savarino e Artur sequer viajaram, assim como Bastos, que nem treinou durante a semana após lesão. Esses dois últimos são os que mais preocupam. Vitinho foi poupado, enquanto Serafim começou como titular.

Classificação e jogos Carioca

Os torcedores protestaram bastante na reta final do jogo. A partida terminou ao som de "olé" e até Barboza levantou do banco para pedir que não fizessem isso. O técnico interino Carlos Leiria foi muito criticado.

Como foi o jogo

Foi um bom primeiro tempo em Cariacica. O Botafogo controlava a bola e teve um bom início, especialmente com as chegadas pelo lado, mas errou muito. Apesar de oito finalizações, faltou melhorar a pontaria. O time sentiu falta de um meia criativo para melhorar as chegadas.

O Madureira entrou com a proposta clara de jogar no contra-ataque. Com saídas de qualidade, a equipe teve boa movimentação, marcou bem e foi eficiente quando a oportunidade se apresentou. A notícia ruim foi a perda de Marcelo logo aos 20 minutos. Ele sentiu e foi substituído por Rodrigo Lindoso, ex-Botafogo.

O Madureira tentava desacelerar o ritmo do jogo, enquanto o Botafogo voltou do intervalo tentando arriscar mais. Os times foram para as alterações tentando mudar as dinâmicas e uma delas foi a saída de Patrick de Paula. Em uma função diferente, ele não foi muito bem, mas saiu bastante aplaudido por torcida e companheiros.