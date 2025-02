Alexandre Mattos detona VAR de Cruzeiro x Atlético-MG: 'Dudu foi pisoteado'

O fato de a arbitragem de campo ser toda de Minas Gerais. O Cruzeiro quer arbitragem de outro estado nos próximos clássicos.

Um suposto benefício a rivais nos trâmites na Federação Mineira.

O que Alexandre Mattos disse:

"Venho falar de fatos que aconteceram e vêm acontecendo com o Cruzeiro já de longa data. Desde quando chegamos aqui, a gente escuta aquela situação de que o Cruzeiro vem acumulando algumas situações que o Cruzeiro entende serem maléficas ao clube, isso já vem de alguns anos. A gente buscou acreditar, confiar, conversar, ser profissional da maneira que tem que ser, só que aí a gente vai aos fatos".

O fato um. "Hoje, pouco antes da expulsão do Gabriel, um pisão — na nossa visão, de maneira proposital — onde todos acompanharam. Não teve ou o árbitro não quis a chamada do VAR. E o VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão. Deveria ser no mínimo questionado nas imagens e isso foi antes da expulsão do Gabriel. Infelizmente não aconteceu".

Fato dois. "No lance do Gabriel, pessoas da comissão técnica do Cruzeiro que estavam ali próximas me relataram agora no vestiário que o próprio árbitro de campo dizia: "Não, ele abaixou a cabeça, não, ele abaixou a cabeça". E o VAR insistindo na expulsão, acredito eu. Tanto é que o juiz estava defendendo o lance, que ele abaixou a cabeça e aí depois vai lá e expulsa porque alguém ficou na cabeça dele. Nós vamos pedir as gravações do lance do Dudu e do lance do Gabriel.