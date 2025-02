Alex Sandro tem lesão na coxa e vai desfalcar o Flamengo

A tendência é que Alex Sandro fique entre duas e três semanas fora. Ele com certeza perderá os clássicos com Botafogo e Vasco e provavelmente o duelo com o Maricá pela última rodada da Taça Guanabara no dia 22. O Fla vai determinar um período mais exato no retorno ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira.

Ayrton Lucas deve ganhar a vaga. O lateral já vinha sendo o escolhido quando Alex Sandro não estava disponível.