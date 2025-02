Palmeiras só empata com lanterna e se complica em classificação do Paulista

Já o Água Santa joga na quarta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), contra a Portuguesa, na Arena Inamar, em Diadema.

Palmeiras marca gol relâmpago, mas não amplia

Flaco López comemora gol do Palmeiras sobre o Água Santa em jogo do Paulistão Imagem: DIOGO NEVES DE CARVALHO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Palmeiras entrou em campo com um time muito alternativo e cheio de testes, mas conseguiu acalmar a ansiedade com um gol relâmpago de Flaco López. Logo aos três minutos, o argentino aproveitou um vacilo da defesa e marcou de cobertura.

A vantagem logo cedo no placar obrigou o Água Santa a se lançar ao ataque, e o Palmeiras criou boas chances com mais espaço no campo. O goleiro Luan, do Água Santa, foi importante para manter a desvantagem em apenas um gol.

