Zubeldía deve alternar times em maratona do São Paulo; saiba os planos

Internamente, o São Paulo acredita que não há problemas de desgaste com a viagem no domingo e o jogo na segunda. O clube ainda não viaja no avião personalizado de classe executiva, que será utilizado após o estadual, mas terá a facilidade da aeronave fretada que utilizou no ano passado inteiro.

No duelo contra a Inter de Limeira, a tendência é que o Tricolor atue com o time titular, até por uma questão de ritmo de jogo. Zubeldía, claro, irá analisar caso a caso o desgaste de quem atuou nos últimos jogos, mas a tendência é que nenhum titular contra o Red Bull comece contra a Inter.

Para fechar a maratona, o duelo contra o Velo Clube na quinta-feira deve ter os reservas em campo de olho no clássico contra o Palmeiras. O Tricolor vai ficar em Brasília direto entre os jogos contra Inter e Velo, retornando a São Paulo depois — o jogo contra o rival alviverde está marcado para domingo, às 18h30.

Contra o Verdão, Zubeldía deve escalar força máxima e quer ter os atletas descansados para o jogo no Allianz. Por isso a ideia de poupar contra o Velo Clube.

