Torcedores de Fortaleza e Ceará entram em conflitos antes de clássico

Torcedores de Ceará e Fortaleza entraram em conflito em pelo menos cinco pontos de Fortaleza na tarde deste sábado (8). As equipes se enfrentam neste momento na Arena Castelão pelo Campeonato Cearense.

O que aconteceu

Os registros apontam confusão entre torcedores, confronto com a Polícia Militar e tumulto em vias públicas. Cerca de 70 pessoas foram conduzidas à delegacia. Cinco bairros da capital cearense presenciaram os conflitos: Maraponga, Jardim das Oliveiras, Parangaba, Canindezinho e Avenida Rogaciano Leite. As informações são do jornal O Povo, de Fortaleza.

Um dos conflitos aconteceu durante uma escolta policial aos torcedores que caminhavam para o estádio. As torcidas passaram por seus rivais e arremessavam pedaços de madeira e pedras — até mesmo contra a Polícia.