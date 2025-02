Mbappé marca, mas Real empata com Atlético e perde chance de disparar

O Real Madrid bem que tentou, mas apesar de mais um gol de Mbappé, não conseguiu ir além de um empate em 1 a 1 com o Atlético no Santiago Bernabéu, em clássico válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, neste sábado (8).

Julián Alvarez abriu o placar para o Atlético de Madri no primeiro tempo, de pênalti. A finalização do atacante argentino foi a única - dos dois times - na direção do gol durante os 45 minutos iniciais.

Mbappé empatou para o Real Madrid logo no início do segundo tempo. Os donos da casa tiveram várias chances de virar o jogo, mas pararam em uma atuação inspiradíssima de Oblak, que terminou como o grande responsável pelo empate.