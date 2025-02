Real homenageará Marcelo em clássico após lateral anunciar aposentadoria

Marcelo anunciou sua aposentadoria dos gramados na última quinta-feira (6), aos 36 anos de idade. O agora ex-jogador estava sem clube desde novembro, quando rescindiu com o Fluminense após um desentendimento com o técnico Mano Menezes.

Marcelo é uma das grandes lendas do Real Madrid. Durante suas dezesseis temporadas no clube, ele conquistou 25 títulos em 546 jogos: 5 Champions League, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas da Europa, 6 La Ligas, 2 Copas do Rei e 5 Supercopas da Espanha.