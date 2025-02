Bragantino segura São Paulo com um a menos, vence e respira no Paulista

O cenário só melhorou para o São Paulo na reta final do 1º tempo: aos 49 minutos, Juninho Capixaba levou o segundo amarelo e foi expulso. O cartão vermelho gerou muita reclamação de equipe de Bragnça com a árbitra Edina Alves.

São Paulo recorre a titulares no 2º tempo, mas jogo ruim decreta derrota

Zubeldía colocou Igor Vinícius, Alisson, Luciano, Oscar e Calleri no 2º tempo, mas mesmo assim o São Paulo não melhorou em nenhum quesito.

Mesmo com um homem a menos, o Red Bull Bragantino ficou mais perto do segundo gol do que o Tricolor do empate.

O Tricolor do Morumbi terminou a partida sem dar pelo menos um chute no gol de Cleiton.

Lances importantes

RB Bragantino perde grande chance. Aos 10 minutos do 1º tempo, o São Paulo errou na saída de bola, e Pitta ficou com ela. O paraguaio mandou uma cavadinha na área e Sasha cruzou na frente do gol, Vinicinho quase alcançou e viu a bola sair pela linha de fundo.