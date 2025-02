Jogo maluco no Paulistão A2 tem gol do meio de campo durante replay; veja

O empate eletrizante entre Portuguesa Santista e Ituano por 3 a 3, neste sábado (8), pela segunda divisão do Campeonato Paulista, contou com um golaço do meio de campo [veja abaixo].

O que aconteceu

Kadu, da Portuguesa Santista, foi o autor da pintura. A Briosa havia acabado de diminuir o placar para 2 a 1, e o meio-campista viu o goleiro Jefferson Paulino adiantado após roubada de bola e arriscou do meio de campo, encobrindo o adversário.

O momento do gol foi perdido pela transmissão do jogo. A geradora de imagens ainda mostrava o replay do primeiro tento da Portuguesa Santista quando houve um corte bruto para mostrar apenas a bola morrendo no fundo das redes.