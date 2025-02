Paulistão: assista aos melhores momentos dos jogos deste sábado

A oitava rodada do Campeonato Paulista teve três jogos neste sábado (8). O destaque ficou para a derrota do São Paulo para o Bragantino, que jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos.

Em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP enfim conseguiu sua primeira vitória no Paulistão, ao superar o Velo Clube pelo placar mínimo de 1 a 0. Já o Mirassol, jogando em casa, ficou no empate por 1 a 1 com o Noroeste.

Fechando o dia, o São Paulo foi até Bragança Paulista com seus reservas em campo e foi superado pelo Bragantino por 1 a 0, com gol Matheus Fernandes.