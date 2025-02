Palmeiras: Indicação de Abel dá prejuízo milionário e aumenta lista

O Palmeiras imaginou que receberia propostas para negociar Atuesta, mas só o Orlando City se mostrou interessado por um novo empréstimo. A primeira conversa entre as partes era um empréstimo com opção de compra com o Alviverde pagando parte dos salários, mas o clube paulista preferiu rescindir o contrato do atleta para não ter mais gastos.

O Palmeiras pagou 3,7 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na época) para comprar 70% dos direitos econômicos do jogador.

O jogador encerra sua passagem no clube com apenas 63 jogos e dois gols com a camisa do Palmeiras. No início de 2023, Atuesta foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficou fora de toda temporada — por isso o baixo número de jogos.

Palmeiras sofre com reforços indicados por Abel

Atuesta em ação durante jogo entre Santos e Palmeiras pelo Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Atuesta não é o primeiro nome indicado por Abel Ferreira que não dá certo no Palmeiras.