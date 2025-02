O que só Corinthians viu em Hugo Souza para transformar goleiro em ídolo

No meio de 2023, Hugo foi emprestado ao GD Chaves, de Portugal, clube com o qual foi rebaixado à segunda divisão local. De abril a julho do ano passado, após o fim do Campeonato Português, Hugo não entrou em campo. A situação fez com que ele ficasse "escondido" na Europa.

Ainda assim, Hugo apresentava bons números e se encaixava no orçamento do clube. Além disso, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians (CIFUT) teve papel fundamental, levantando dados que puderam sustentar a indicação.

Foram alguns pontos importantes para a contratação do Hugo. Primeiro, ele foi uma indicação do Fabinho Soldado, o que demonstra a importância da chegada do executivo de futebol e da equipe de scout. O papel do Fabinho, de estruturar o departamento, permitiu expandir a prospecção de atletas. Ele foi buscar um atleta que se encaixasse nas condições financeiras do clube, para tentar cumprir o orçamento.

Vinicius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, ao UOL

Por fim, a última conversa de Hugo com Fabinho Soldado, antes de assinar contrato, foi um "puxão de orelha" do dirigente, que queria garantir que o goleiro tivesse foco. Após o papo, o executivo já procurou o agente do atleta para seguir com a transação.

Tive que puxar a orelha dele. Queria saber qual era o Hugo que eu estava contratando. Se era o Hugo um pouquinho deslumbrado lá do Flamengo ou o Hugo com potencial de seleção brasileira. Às vezes, a gente erra, e você tem que ter a oportunidade de um recomeço. Por tudo aquilo que eu via no Hugo, de treinamento, de jogo, de posicionamento, de explosão, falei: 'Se você não estiver focado, você vai me atrapalhar. Agora, se estiver determinado a buscar uma oportunidade jogando no Corinthians, a vaga está aí. Só depende de você'.

Fabinho Soldado, em entrevista ao podcast "PodPah"

Depois disso, Fabinho bancou a contratação, e a diretoria deu o aval para a negociação, inclusive com valor pré-fixado para compra no contrato. Naquele período, o Timão sentia as saídas de Cássio e Carlos Miguel, que deixaram o clube em um "efeito dominó".