'Minha próxima tatuagem será da Champions League', crava Raphinha

Xavi. "Apesar de muitos rumores sobre minha saída na última temporada, ele sempre me dizia que contava comigo. Se ele não fosse o treinador do Barcelona, eu não estaria vestindo essa camisa que sempre sonhei. Xavi estava convencido de que, com trabalho duro, eu me tornaria um jogador importante".

Capitão. "Um capitão deve lutar no sentido correto: pelo clube, pela camisa que veste, pelos companheiros. Deve almejar a excelência, ajudar os jovens e os veteranos e aprender com eles também. Onde quer que eu tenha estado, sempre me certifiquei de que todos se sentissem bem dentro do grupo".

A infância na favela

Raphinha cresceu em uma favela em Restinga, bairro periférico de Porto Alegre (RS). Ao UOL, ele contou como conseguiu evitar uma vida de criminalidade para se tornar um grande jogador.