City sofre contra time da 3ª, mas avança na FA Cup na estreia de Vitor Reis

Em crise, o City voltou a sofrer mesmo diante de um time da terceira divisão. Goleado por 5 a 1 pelo Arsenal no domingo passado, os Citizens precisaram tirar suas estrelas do banco para evitar mais um vexame na temporada.

Ex-Palmeiras, Vitor Reis fez a sua estreia com a camisa do Manchester City. Ele começou como titular, teve trabalho diante do ataque do Leyton e foi substituído no intervalo, assim como Rúben Dias, seu companheiro de zaga. Savinho foi outro brasileiro titular, mas não participou dos gols.

Kevin de Bruyne, do Manchester City, em jogo contra o Leyton Imagem: Justin Setterfield/Getty Images

Como foi o jogo

O Leyton começou o jogo dando bastante trabalho à defesa do City com longos lançamentos, alguns nas costas de Vitor Reis. Em um deles, o time da casa quase fez 1 a 0 com finalização de Kelman na grande área, mas Ortega fez a defesa. No lance seguinte, porém, o Leyton abriu o placar com um gol de placa, com Donley percebendo o goleiro adiantado e finalizando do meio-campo; a bola bateu no travessão, nas costas de Ortega e foi para o gol. Para piorar a situação, o City ainda perdeu o estreante Nico González machucado. Mas com Bernardo Silva em seu lugar, os Citizens passaram a pressionar. Só faltava colocar a bola na rede.

O City então precisou contar com a sorte para enfim empatar o jogo, já no segundo tempo. Rico Lewis finalizou de fora da área, a bola bateu em Khusanov no meio do caminho e enganou Josh Keeley. Faltava mais um gol para evitar a prorrogação, mas ele não vinha. Guardiola, então, tirou seus principais jogadores do banco e promoveu as entradas de De Bruyne e Foden. E foi o belga quem conseguiu o gol da classificação após grande assistência de Grealish.