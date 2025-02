Incêndio no CT do Flamengo faz seis anos: como está o processo?

O incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, completa seis anos neste sábado (8) e sem culpados apontados pela Justiça. O episódio deixou 10 jovens mortos e outros três feridos. Dormiam no alojamento 26 atletas da base do Rubro-Negro.

O processo continua em trâmite na 36ª Vara Criminal, com sete pessoas denunciadas. Eles respondem pelos crimes de incêndio culposo e lesão grave. Veja abaixo a lista de nomes e cargos que ocupavam.

O movimento mais recente no processo foi no último dia 5, quando o juiz Tiago Fernandes de Barros acatou pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro e retirou o nome do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello da lista de réus. O MP considerou que o caso prescreveu em relação a Bandeira, que tem 71 anos, e ele não pode mais ser punido. As penas máximas dos dois artigos do Código Penal usados no caso são de quatro (art. 250 — incêndio culposo) e três anos (art. 258 — lesão corporal) de reclusão. A prescrição é de oito anos, desde que o acusado em questão não seja menor de 21 anos na data do crime ou tenha mais do que 70 anos quando a sentença for proferida.