Grêmio e Inter empatam no Gaúcho com VAR polêmico e expulsão 'por tabela'

O Inter voltou do intervalo muito bem, mas empilhou chances perdidas. Antes dos 10 minutos, a equipe colorada criou três ótimas chances, mas parou em Gabriel Grando ou em erros de finalizações.

As bolas paradas definiram o jogo na metade do segundo tempo. O Grêmio não estava bem no jogo, mas abriu o placar em cobrança de pênalti - marcado após muita reclamação dos dois times e uma revisão polêmica no VAR. No lance seguinte, o Inter empatou após um escanteio.

Depois dos gols, a intensidade da partida caiu muito. A partida ficou concentrada no setor mais central do campo, com os times arriscando pouco no ataque.

Roger Machado precisa deixar o campo após seu auxiliar ser expulso na partida entre Grêmio e Inter pelo Campeonato Gaúcho 2025 Imagem: MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Gols e principais lances

Passou perto! Aos 8', após cobrança de escanteio, Braithwaite subiu sozinho na grande área e cabeceou forte. A bola saiu por cima do gol.