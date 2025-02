Fábio salva no fim, e Flamengo e Fluminense empatam em clássico pegado

Os dois times perderam jogadores importantes por lesão. No Flu, Thiago Silva. No Fla, Alex Sandro. Ambos devem ser reavaliados na volta dos times aos CTs.

Classificação e jogos Carioca

Este 8 de fevereiro completa seis anos da morte de 10 jovens no incêndio do Ninho do Urubu. O Flamengo promoveu homenagens com um patch na camisa escrito "nossos 10" e uma mensagem no telão. De manhã, houve um culto ecumênico no CT do clube com as famílias. A torcida levou bandeirões de cada um dos garotos e cantou a música especial feita para eles no início e no minuto 10.

Como foi o jogo

Sob um calor fortíssimo, Flamengo e Fluminense fizeram jogo morno em termos de finalização. Tecnicamente abaixo do esperado, as equipes tiveram mais confusões do que chances claras. O Fla ainda perdeu Alex Sandro logo aos sete minutos de jogo. Ele sentiu dores musculares e foi substituído por precaução, dando lugar a Ayrton Lucas.

As equipes criaram muito pouco e até assustaram, mas não o suficiente para fazerem os goleiros trabalharem. O mais importante do primeiro tempo foi o clima mais quente entre os jogadores. Foram vários momentos de discussões, reclamações e faltas. Em uma dessas confusões, Bruno Henrique acabou levando cartão amarelo. Arias e Pulgar também foram punidos em outro momento. Na reta final, aos 38, foi a vez de Thiago Silva cair, sentir o tornozelo e pedir atendimento. Ele ficou mancando muito e foi substituído no intervalo.

O segundo tempo voltou como o primeiro: poucas chances e mais faltas. O Fluminense ficou na bronca em uma falta de Pulgar em Lima, que o árbitro nem assinalou e, portanto, não deu o segundo amarelo ao chileno. A primeira chegada mais interessante foi apenas depois dos 20 minutos e, mesmo assim, não fez Rossi suar a camisa pelo lado do Fla. As finalizações também não chegavam muito em Fábio. Os dois treinadores foram para as primeiras mudanças tentando mudar a dinâmica ofensiva dos times.