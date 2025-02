Flamengo: Onde estão os sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu

Arthur Vinicius (à esq.), uma das vítimas fatais do incêndio, e Jhonata Ventura, hoje scout do Flamengo Imagem: Reprodução Instagram

Cauan Emanuel (atacante) - O jovem está com 20 anos atualmente e foi um dos que precisou ficar internado após o incêndio. Ele saiu do Flamengo e chegou ao Fortaleza em 2021, onde ficou até o fim do contrato em 2023. No ano seguinte, o jovem reforçou o Riostrense, da quinta divisão do Carioca. No fim do ano, ele se transferiu para o Ferroviário, de Fortaleza, onde jogou a Copinha neste ano e atualmente está emprestado ao Maranguape, também do Ceará.

Felipe Cardoso (meia) - Deixou o Flamengo em 2020 rumo ao Red Bull Bragantino. Em 2023, passou a defender o Ibrachina FC, mas logo depois foi para o Santa Cruz. Em 2024, atuou pelo Metropolitano por empréstimo e em 2025 está no Atlético-BA, onde já fez cinco jogos, dois gols e deu uma assistência. Atualmente está com 21 anos.

Wendel Alves (atacante) - Está com 20 anos atualmente e, após deixar o Flamengo em 2020, teve passagens pelo Corinthians em 2021 e pelo Internacional entre 2022 e 2024. No ano passado, em maio, se transferiu ao Goiás, onde atuou pelo sub-20. Atualmente está sem clube.

Samuel Costa (atacante) - Atualmente com 22 anos, ele se despediu da Gávea em 2021. Depois, teve passagens por Itapirense e Guarulhos em 2023. Em 2024, se transferiu para o Azuriz, do Paraná, onde foi emprestado para Flamengo-SP e AE Paracatu ao longo do ano passado, mas retornou para 2025. Por enquanto, fez apenas dois jogos.

Pablo Ruan (atacante) - O jovem completou 22 anos no início deste mês e está no Londrina desde 2023, ano em que também estreou como profissional. Ele deixou o Flamengo em 2019 por vontade própria, quando foi para a base do Palmeiras. Em 2021 e 2022 atuou pelo Atlético-MG no sub-20, antes de chegar ao clube do Paraná. O garoto vem se destacando.