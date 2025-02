Léo Pereira, do Fla, critica campo 'duro' no Maracanã: 'Dói a sola do pé'

O zagueiro Léo Pereira avaliou o empate do Flamengo com o Fluminense e criticou o gramado do Maracanã. Ele afirmou que o campo está 'duro' e fez coro a outros companheiros.

Vai ser um jogo truncado também. O campo vai prejudicar as duas equipes. O jogo lá em Belém, mesmo com a chuva, é de se elogiar o campo. Está bastante duro aqui. A sola do pé dói, a coluna. Mas é o que temos e vamos tentar dar o nosso melhor. Não podemos dar desculpa de campo. Esperamos retribuir com um bom jogo e gols. Léo Pereira

O que mais ele disse?

Seis anos da tragédia do Ninho: "É um dia triste. Sabemos do sonho que esses meninos e famílias tinham. Já tivemos a idade deles e tenho comigo que eles dariam de tudo para estar no Maracanã hoje vestindo o manto e representando suas famílias. Hoje jogamos por nós e por eles."