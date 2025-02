Como 'surpresa' de Dorival fez Firmino repetir drama de Neymar na Arábia

Galeno em ação durante jogo do Al-Ahli no Campeonato Saudita Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

Galeno já defendeu a seleção brasileira. Ele foi convocado por Dorival Júnior para suprir a ausência de Gabriel Martinelli nos amistosos contra Inglaterra e Espanha em março do ano passado — o atleta do Arsenal foi cortado por lesão.

O Al-Ahli decidiu cortar Roberto Firmino. O atacante brasileiro, uma das primeiras contratações bombásticas do futebol saudita nos últimos anos, passará a disputar apenas a Champions League da Ásia.

Mesmo drama de Neymar

Roberto Firmino passa a viver a mesma situação que Neymar viveu no Al-Hilal. O camisa 10 do Santos sofreu séria lesão no joelho e não foi inscrito no Campeonato Saudita deste ano por causa do limite de estrangeiros.

Neymar jogou apenas dois jogos pela Champions League da Ásia até rescindir com o Al-Hilal. Ele deixou o clube saudita para assinar contrato até junho com o Santos.