Filipe Luís diz que preservará atletas mesmo que custe seu trabalho no Fla

O técnico do Flamengo, Filipe Luís declarou que deve preservar os jogadores do time mesmo que isso "custe o seu trabalho". Em entrevista coletiva depois do empate em 0 a 0 contra o Fluminense neste sábado (08), o comandante rubro-negro afirmou que seu objetivo é preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Depois do empate sem gols no Fla-Flu, Filipe Luís foi questionado sobre a decisão de deixar o atacante Luís Araújo no banco de reservas. O técnico ressaltou que não deve escalar este e outros jogadores importantes por duas partidas seguidas em busca de poupá-los fisicamente. O treinador visa o Campeonato Brasileiro e deve preservar parte do time no estadual.