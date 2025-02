Reserva de luxo, Endrick só fica atrás de ataque galático e 'novo Kroos'

Entre os atacantes, o ex-Palmeiras só possui mais tempo no gramado do que a dupla Gonzalo García e Daniel Yañez. Curiosamente, García foi o autor do gol que garantiu o Real na semifinal da Copa do Rei.

Classificação e jogos La Liga

Mesmo assim, Endrick precisa de menos tempo para marcar que os principais atacantes do futebol mundial. Segundo Rafael Reis, colunista do UOL, o camisa 16 marca uma vez a cada 80 minutos, superando nomes como Harry Kane, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah e Erling Haaland.

De quebra, o atacante já rendeu 470 mil euros (aproximadamente R$ 2,8 milhões) em bônus para o Palmeiras. O clube paulista recebe quantias a cada gol, assistência, ou partida como titular pelo time espanhol.

Os números de Endrick

Jogos: 22 (três deles como titular) -- 16º mais utilizado

22 (três deles como titular) -- 16º mais utilizado Gols: cinco - sexto artilheiro do elenco

cinco - sexto artilheiro do elenco Assistências: uma

uma Minutos jogados: 400 -- 21º do time com maior minutagem

Os artilheiros do Real Madrid