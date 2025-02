Endrick rende quase R$ 3 milhões ao Palmeiras desde estreia pelo Real; veja

O atacante ainda tem uma assistência e um pênalti sofrido na temporada, o que resultou em mais 70 mil euros no cofre alviverde. O contrato de Endrick ainda prevê bônus por títulos e prêmios individuais.

Os valores desbloqueados por Endrick serão transferidos ao Palmeiras 30 dias depois do término de cada temporada. O Real Madrid pagou 35 milhões de euros fixos pela contratação do jovem atacante.

Ao todo, o Palmeiras pode receber até 12,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 75 milhões) em bonificações. A data limite para atingir as metas é 30 de junho de 2030, quando termina o contrato do atacante com o Real Madrid.