Efeito Neymar aumenta valor de apartamento e faz laje virar point em Santos

Ao lado do prédio, Matheus Ribeiro virou um "influenciador" na sua laje. A parte de cima dá boa visão para onde o Santos treina.

Após receber veículos de imprensa, Matheus pensou em ele próprio ser um canal de conteúdo. Os seguidores crescem, e ele promete fazer transmissões ao vivo dos treinamentos de Neymar. Ele tenta se dividir com a empresa de jardinagem onde trabalha.

Com toda essa movimentação, o trânsito também aumentou. Muitos que passam de carro desaceleram, as pessoas sobem e descem das árvores... Funcionários do Detran, Guarda Civil Municial e policiais agora precisam fazer ronda no local.

Neymar tem chegado e saído de helicóptero dos treinamentos até fixar residência em Santos. O astro que movimenta a cidade ainda mora na sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O camisa 10 não fez qualquer passeio em Santos, mas sua presença já basta. O efeito Neymar está em todos os lugares.