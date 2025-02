Bragantino abre o placar contra o São Paulo, mas tem jogador expulso; veja

O São Paulo visita o Red Bull Bragantino na noite deste sábado (8), pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O time da casa saiu na frente com Matheus Fernandes, mas teve Juninho Capixaba expulso ainda no primeiro tempo em Bragança Paulista. Veja os lances.

Bragantino sai na frente do Tricolor

Irrigadores ligam no meio da partida!