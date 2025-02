Bragantino 1 x 0 São Paulo: veja o gol e melhores momentos do jogo

O RB Bragantino venceu o São Paulo por 1 a 0 neste sábado (8), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Matheus Fernandes marcou o gol da vitória do time de Bragança. Assista aos melhores momentos da partida.

