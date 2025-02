'Banho surpresa' interrompe Bragantino x São Paulo no Paulistão

O duelo entre RB Bragantino e São Paulo, que acontece neste momento no estádio Nabizão, em Bragança Paulista, foi paralisado por um minuto no 1º tempo por uma situação inusitada.

O que aconteceu

O sistema de irrigação do gramado ligou aos 27 minutos do 1º e deu um "banho surpresa" nos jogadores e na árbitra Edina Alves Batista.

"Ih rapaz, até o cara que cuida do estádio não aguentou", brincou Milton Leite com o episódio na transmissão do UOL Play. Os minutos iniciais foram de pouquíssima inspiração.