Queda de avião na Zona Oeste de SP altera rotina de São Paulo e Palmeiras?

A queda do avião ocorreu por volta de 7h20 perto do número 1.800 da Av. Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo. A Academia de Futebol do Palmeiras está localizada na mesma via, no número 2650, enquanto o CT do São Paulo fica ao lado, no número 2724. Não houve danos às estruturas dos clubes.

A aeronave arrancou árvores, placas de trânsito e bateu na traseira de um ônibus. O avião saiu do Aeroporto Campo de Marte e tinha como destino Porto Alegre (RS).

Duas pessoas morreram dentro do avião de pequeno porte. Seis pessoas ficaram feridas no entorno.