São Paulo ainda não fecha elenco mesmo após reforços para laterais

A ideia é encontrar um atleta que possa jogar dos dois lados e também centralizado. Sem dinheiro em caixa, o Tricolor não está ativamente buscando, mas segue de olho em possibilidades.

As chegadas de Cédric e Wendell satisfazem as duas maiores necessidades do Tricolor para a temporada. Agora, o elenco possui três opções para cada lateral, sendo a terceira formada por jovens da base, como quer Zubeldía.

Nesta janela, o São Paulo contratou quatro reforços: Oscar, Enzo Díaz, Cédric e Wendell. No total, foram quase 20 saídas em relação ao elenco do ano passado, sendo as mais recentes a venda de William Gomes e o empréstimo de Moreira, ambos ao Porto (POR)

