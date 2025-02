Santos volta a tentar Thiago Maia e quer volante do River por empréstimo

Na ocasião, o Santos assumiria a dívida de 4 milhões de euros (R$ 25,2 mi) do Internacional com o Flamengo e ainda pagaria 2,5 milhões de euros (R$ 15,8 mi) ao Colorado pela liberação do volante.

Thiago Maia é titular do Inter, que não vai liberar o atleta de 27 anos facilmente. O jogador, porém, gosta da ideia de atuar no Santos de Neymar.

Outro nome para o meio-campo na pauta do Santos é Rodrigo Villagra, do River Plate. O argentino tem 23 anos.

A ideia do Peixe é trazer Villagra por empréstimo com opção ou obrigação de compra. O atleta não é titular do River, mas é bem avaliado pelos analistas santistas.

Além dos volantes, o Santos quer um ponta direita e tenta o argentino Rollheiser, do Benfica. As alternativas são o uruguaio Santiago Rodríguez, do New York City, e Rony, do Palmeiras.