Santos: Neymar não vai a campo, mas deve enfrentar o Novorizontino

A tendência é que o astro viaje para enfrentar o Novorizontino antes do clássico contra o Corinthians, na quarta-feira, na Neo Química Arena.

Essa definição vai ocorrer no sábado, após uma conversa com Pedro Caixinha. O técnico só vai preservar o meia-atacante se ele relatar estar com dor ou se o departamento médico aconselhar.

O Santos até mudou a logística da viagem por causa do "efeito Neymar". O efetivo de segurança foi aumentado.

O Peixe irá de voo fretado para São José do Rio Preto e se deslocará para Nova Horizonte apenas no dia do jogo. O departamento de logística conversa com o hotel para conseguir isolar Neymar.