Paulistão: veja os melhores momentos de todos os jogos da 7ª rodada

A sétima rodada do Campeonato Paulista chegou ao fim com histórias marcantes da competição. O meio de semana do Estadual teve a reestreia de Neymar, dérbi no Allianz Parque, muita chuva e goleadas.

Assista aos melhores momentos dos jogos da sétima rodada do Paulistão: Velo Clube x Portuguesa, Inter de Limeira x Red Bull Bragantino, EC Noroeste x Ponte Preta, Santos x Botafogo, São Paulo x Mirassol, São Bernardo FC x Novorizontino, Guarani x Água Santa e Palmeiras x Corinthians.

Velo Clube 2 x 2 Portuguesa