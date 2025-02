Paulistão: veja classificação geral e qual o cenário do seu time na tabela

O São Paulo mantém certa tranquilidade no Grupo C. O Tricolor fez apenas seis partidas e já registra 13 pontos, dois a mais em relação ao Novorizontino, que já entrou em campo oito vezes. O Noroeste surge na sequência, e o lanterna Água Santa precisa reagir para sonhar com a vaga.

Classificação e jogos Paulista

Por fim, o Grupo D é o que reúne o maior número de pontos somados, com três times acirrando a batalha por duas vagas nas quartas de final. O São Bernardo está no topo com 16 pontos, e Palmeiras e Ponte Preta aparecem na sequência com 12 pontos cada — o alviverde leva vantagem pelo saldo de gols. O Velo Clube, por sua vez, só venceu um duelo e ligou o alerta para não cair.

Veja a classificação geral*

1 - Corinthians: 19 pontos (8 jogos)

2 - São Bernardo: 16 pontos (7 jogos)

3 - Mirassol: 15 pontos (7 jogos)

4 - São Paulo: 13 pontos (6 jogos)

5 - Palmeiras: 12 pontos (7 jogos)

6 - Ponte Preta: 12 pontos (7 jogos)

7 - Guarani: 10 pontos (7 jogos)

8 - Novorizontino: 10 pontos (8 jogos)

9 - Santos: 8 pontos (7 jogos)

10 - Noroeste: 6 pontos (7 jogos)

11 - Portuguesa: 6 pontos (7 jogos)

12 - Velo Clube: 5 pontos (7 jogos)

13 - Bragantino: 5 pontos (7 jogos)

14 - Inter de Limeira: 5 pontos (6 jogos)

15 - Água Santa: 4 pontos (7 jogos)**

16 - Botafogo-SP: 4 pontos (7 jogos)**

* em negrito, os times que estão se classificando

** clubes que estão na zona de rebaixamento

Veja classificação dos grupos

Grupo A

1 - Corinthians: 19 pontos

2 - Mirassol: 15 pontos

3 - Inter de Limeira: 5 pontos

4 - Botafogo-SP: 4 pontos