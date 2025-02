Palmeiras: Rony fora é decisão do Departamento de Futebol, diz Hernan

Além disso, Rony tem treinado com o restante do elenco do Palmeiras, mas não faz parte do planejamento de jogo da comissão técnica de Abel Ferreira.

O Rony tem treinado, mas ele não tem treinado dentro do planejamento de jogo.

Para o clássico contra o Corinthians, ou para o jogo passado, ele não treinou de olho no jogo. Mas não está treinando separadamente. Está treinando com o grupo.

Desde a abertura da janela, Rony foi liberado para negociar com outros clubes após a presidente Leila Pereira dizer que o ciclo do jogador no Palmeiras acabou.

O Alviverde chegou a acertar a venda de Rony para o Fluminense, cuja oferta salarial não convenceu o atacante, e depois para o Al-Rayyan, do Qatar, mas a transferência fracassou.

