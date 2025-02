Palmeiras: Abel tem razão na reclamação, mas deve explicações, diz Mattos

O pênalti perdido por Estêvão no final da partida e a polêmica de arbitragem não são os únicos fatores que explicam o empate entre Palmeiras e Corinthians, disse Rodrigo Mattos, no UOL News, nesta sexta (7).

O colunista destacou que o Palmeiras teve um controle territorial do jogo, mas sofreu para criar chances claras de gol mesmo com um homem a mais em boa parte do segundo tempo.