Palmeiras: Abel não sabe perder e dá desculpas esfarrapadas, diz Juca

A reclamação de Abel Ferreira no lance do pênalti defendido por Hugo Souza e desperdiçado por Estêvão mostra que o técnico português não sabe perder, disse o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

O Palmeiras merecia ter vencido pelo volume de jogo? Merecia. Mas o Abel não fez uma referência ao fato de o Corinthians ter jogado com 10 no segundo tempo e reclama de uma possível invasão no pênalti. Ora, as imagens que eu vi não permitem dizer que tenha havido uma invasão clamorosa. Então, realmente, ele não sabe perder.